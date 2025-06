Mille Miglia a Roma | orario di arrivo e strade chiuse

Preparati a vivere un emozionante tuffo nel passato: il 18 giugno 2025, la Mille Miglia ritorna a Roma, attraversando via Veneto con le sue auto d'epoca leggendarie. Per i visitatori e gli appassionati, è fondamentale conoscere gli orari di arrivo e le strade chiuse per godersi al meglio questa spettacolare manifestazione. Scopri tutte le info utili e preparati a un’esperienza unica nel cuore della Capitale.

La Mille Miglia è la gara d'auto d'epoca per eccellenza che il 18 giugno 2025 torna nella Capitale, nel cuore di Roma, in via Veneto. C'è tanto attesa per l'evento che prevede lo stesso percorso: Brescia-Roma-Brescia. Mille Miglia a Roma: gli orari. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, Mille Miglia passerà a Roma tra le 19:30 e le 22:20. In questa fascia di tempo arriveranno le auto storiche; precedentemente, dalle ore 18:30 alle 19:45 avrà luogo la sfilata delle vetture del Ferrari Tribute. La viabilità . Per un grande evento come Mille Miglia c'è bisogno di un piano organizzativo al pari passo.