Militare dell' Amerigo Vespucci chiesto il processo immediato per lo stalking dell' ex fidanzata

Un militare dell'Amerigo Vespucci, arrestato dopo aver perseguitato l'ex fidanzata a Rimini, chiede un processo immediato. Il giovane, in servizio sulla famosa nave della Marina italiana, aveva tentato di riavvicinarsi alla ex, ma i suoi ripetuti comportamenti sono stati considerati stalking. Ora, il sostituto procuratore ha deciso di avanzare la richiesta di giudizio rapido, evidenziando la gravità del suo operato e la necessità di una risposta tempestiva alla vicenda.

Era arrivato a Rimini con l'intenzione di convincere la sua ex ragazza a riallacciare il rapporto ma, per un militare della Marina italiana in servizio sull'Amerigo Vespucci, tutti i tentativi si erano trasformati in stalking ed era finito in manette. Ora, nei confronti del 21enne, il sostituto.

