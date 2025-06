Militanti di Forza Nuova inscenarono un funerale per l' unione gay | vicenda chiusa con la prescrizione

La vicenda della proteste di Forza Nuova contro l’unione civile gay a Cesena si chiude, con la prescrizione che mette fine a un capitolo controverso della storia italiana. La scena di un funerale simbolico, organizzata dai militanti di estrema destra durante quella celebrazione, rimarrà come testimonianza di un’epoca di forti tensioni sociali. Ora, il sipario si chiude, lasciando spazio a nuove riflessioni sull’inclusione e i diritti civili nel nostro Paese.

Cala il sipario, con la prescrizione, sulla vicenda della contestazione di Forza Nuova contro una delle prime unione civile gay che si tenne a Cesena. I militanti del gruppo politico di estrema destra inscenarono un funerale durante la celebrazione di un'unione civile avvenuta a Cesena il 5. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Militanti di Forza Nuova inscenarono un funerale per l'unione gay: vicenda chiusa con la prescrizione

