Milano il pronto soccorso del Pini trasloca causa lavori | ecco da quando e dove

Milano si prepara a un importante cambiamento: il pronto soccorso del Pini si trasferisce temporaneamente presso il presidio Cto a causa di lavori di ristrutturazione. Un'operazione strategica che garantirà continuità nel servizio e miglioramenti futuri. Dal 29 giugno all’8 settembre, i cittadini potranno rivolgersi al nuovo punto di assistenza, garantendo sicurezza e efficienza durante tutto il periodo di transizione. Per tutte le info, restate aggiornati.

Milano, 17 giugno 2025 – Il pronto soccorso del Pini di Milano trasloca per lavori di ristrutturazione e adeguamento. Le attività di assistenza saranno conseguentemente trasferite temporaneamente presso il Pronto soccorso del presidio Cto. Lo spostamento avverrà a partire dalla mezzanotte di domenica 29 giugno fino alle ore 8 di lunedì 8 settembre. Per assicurare tutte le informazioni - riporta una nota - dal 30 giugno sarà attivato un punto informazioni negli spazi antistanti l'emergenza del presidio (portineria via Gaetano Pini, 9) per fornire le indicazioni utili a raggiungere agevolmente la struttura attiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il pronto soccorso del Pini trasloca causa lavori: ecco da quando e dove

