Milano Cortina svelati i calendari olimpici dell’hockey su ghiaccio

A meno di un anno dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'emozione cresce con la scoperta dei calendari ufficiali dell'hockey su ghiaccio. Con le partite che si svolgeranno tra il 5 e il 25 febbraio, ogni giornata promette spettacolo, adrenalina e grandi sfide. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: preparatevi a vivere momenti indimenticabili all'insegna dello sport e della passione.

(Adnkronos) – A 234 giorni dal via, il quadro di Milano Cortina 2026 si compone ogni giorno con una nuova pennellata. Sono stati ufficializzati oggi, martedì 17 giugno, i calendari dei tornei maschile e femminile di hockey su ghiaccio per i Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno. Le partite si disputeranno tra il 5 e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, svelati i calendari olimpici dell’hockey su ghiaccio

In questa notizia si parla di: milano - cortina - calendari - hockey

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili.

? Die Spielpläne für die Olympischen Spiele in Milano Cortina 2026 stehen fest! Les calendriers des Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 sont fixés ! I calendari dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono definiti! #SIHF #MilanoCortina2026 Vai su X

Milano Cortina 2026, hockey su ghiaccio: svelati i calendari. La novità ; Pubblicati i calendari dei tornei di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026; L’esordio olimpico della Svizzera sarà contro la Francia.

Milano Cortina, svelati i calendari olimpici dell'hockey su ghiaccio - Oggi, martedì 17 giugno, sono stati svelati i calendari dell'hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... Secondo msn.com

Pubblicati i calendari dei tornei di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 - Sono stati resi noti oggi i calendari dei tornei di hockey su ghiaccio maschile e femminile dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina ... Da hockeytime.net