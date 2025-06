Milano corteo palestinesi per liberazion Georges Abdallah

Il 16 giugno, Milano si è tinta di solidarietà con un corteo senza precedenti, promosso dai Giovani Palestinesi presso il Consolato francese. L’obiettivo: chiedere con forza la liberazione di Georges Ibrahim Abdallah, simbolo di lotta e resistenza, detenuto in Francia dal 1984. Nonostante una legge francese consenta la libertà dal 1999, il suo rilascio resta ancora un sogno irrisolto. È il momento di fare sentire la nostra voce e sostenere la sua causa.

Il 16 giugno si è tenuto presso il Consolato francese di Milano un presidio dei Giovani Palestinesi per chiedere la liberazione di Georges Ibrahim Abdallah, militante comunista libanese e combattente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina detenuto in Francia dal 1984 e condannato all'ergastolo nel 1987. "Secondo la stessa legge francese Georges potrebbe essere libero dal 1999", scrive l'associazione sui propri social. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, corteo palestinesi per liberazion Georges Abdallah

In questa notizia si parla di: georges - milano - palestinesi - abdallah

Milano Lunedì 16 giugno Ore 18:00 Presidio presso il consolato francese per chiedere la liberazione di Georges Abdallah, prigioniero politico da 40 anni in carcere in Francia. Più sotto un paio di slide dai Giovani Palestinesi di Milano con le motivaz Vai su X

Riccardo Sciannimanico; La prigionia dei palestinesi in Europa. Intervista ai comitati per Anan Yaesh e Georges Ibrahim Abdallah; Gaza, Giani: In Giunta oggi delibera su Stato libero e sovrano Palestina.

A Milano manifestano Fridays for future e realtà palestinesi - Abbiamo organizzato una manifestazione insieme alle realtà palestinesi di Milano, evidenziando così che la lotta per il clima non avrà successo senza la libertà e l'autodeterminazione del ... Segnala ansa.it