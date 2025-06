Milano condanne per capi ultrà | 10 anni a Lucci e Beretta

Il tribunale di Milano ha emesso pesanti condanne per i capi ultrà coinvolti nell'inchiesta 'Doppia curva'. Luca Lucci, leader della Curva Sud, e Andrea Beretta sono stati condannati a 10 anni di carcere, segnando un decisivo passo nella lotta contro la violenza negli stadi. Questi verdetti rappresentano un segnale forte per la sicurezza e il rispetto delle regole nel calcio italiano, ma cosa cambierà davvero?

(Adnkronos) – Il tribunale di Milano, nel processo abbreviato (a porte chiuse) nell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore, ha condannato – in uno dei filoni dell'inchiesta 'Doppia curva' – a 10 anni di carcere (così come da richiesta della procura) Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista. Stessa pena per Andrea Beretta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com