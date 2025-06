Milano Basket Stars e Sanga | storico derby in Serie A2 femminile

Milano si prepara a scrivere una nuova pagina storica del suo basket femminile: il primo derby cittadino di Serie A2 tra Milano Basket Stars e Sanga. Un evento atteso da anni, simbolo di crescita e passione sportiva in città . La vittoria delle milanesi nella Final Four regionale ha sancito questa grande conquista, sotto la guida di coach Stefano Fassina. E tutto ciò promette di essere solo l’inizio di un incanto...

Un derby di Milano città in Serie A2 femminile non si era praticamente mai visto. Invece la prossima stagione ci sarà per la prima volta la stracittadina visto che il Milano Basket Stars ha raggiunto il Sanga nella categoria cadetta. L’impresa delle milanesi (solo 4 promozioni in tutta Italia, dopo aver vinto la Final Four regionale) è arrivata nella finalissima vinta contro San Raffaele Roma. A guidarla coach Stefano Fassina che proprio nel 2009 portò anche il Sanga per la prima volta in A2. L’allenatore milanese racconta di una stagione chiusa al meglio: "Non è stato semplice, la promozione era un obiettivo, ma ci sono state tante asperità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milano Basket Stars e Sanga: storico derby in Serie A2 femminile

