Milano al Poliambulatorio della Fondazione Atm una giornata dedicata a salute e prevenzione

Milano si anima con una giornata speciale dedicata alla salute e alla prevenzione, un’occasione unica per prendersi cura di sé senza impegno. L’evento gratuito, “Incontro con la tua salute”, si svolgerà giovedì 19 giugno dalle 15 alle 19 al Poliambulatorio della Fondazione ATM in via Carlo Farini. Un momento indispensabile per scoprire come migliorare il proprio benessere…

(Adnkronos) – E' stata battezzata dai promotori 'Incontro con la tua salute': è una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione, un evento gratuito e aperto al pubblico in programma a Milano giovedì 19 giugno dalle 15 alle 19 al Poliambulatorio Fondazione Atm in via Carlo Farini 9 (I piano). Il messaggio? "Prendersi cura della .

