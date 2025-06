Milan Zeroli può tornare al Monza

Kevin Zeroli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista classe 2005 è sicuramente un giocatore importante per il futuro del club,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il “gioiellino” del Milan Zeroli fa la differenza: suo l’assist che stende l’Udinese - Il giovane talento del Milan, Kevin Zeroli, sta dimostrando il suo valore in campo. In prestito al Monza, ha regalato un importante assist che ha segnato la vittoria contro l'Udinese, dimostrando di essere un vero gioiellino capace di fare la differenza nella massima serie.

Milan, Zeroli può tornare al Monza - in serie D del Milan Futuro però apre a scenari diversi in vista della prossima stagione: l'ex capitano della Primavera rossonera dovrebbe partire in prestito con diritto ... Secondo calciomercato.com

Monza, dal Milan arriva Zeroli in prestito secco