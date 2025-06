Milan ufficializzata l' amichevole col Chelsea | tutte le date della nuova stagione

Milano, 17 giugno 2025 – La nuova stagione del Milan si prepara ad entrare nel vivo con sfide di alto livello e amichevoli di prestigio. Dopo aver annunciato i test di inizio luglio, l’attenzione si accende sulla doppia sfida in Irlanda e Inghilterra: prima il confronto con il Leeds a Dublino, poi l’esclusivo match contro il Chelsea a Stamford Bridge. Pronti a scoprire tutte le date e le novità di questa entusiasmante annata?

Milano, 17 giugno 2025 – Ufficializzata un'altra tappa (l'ultima) della preparazione estiva del Milan: domenica 10 agosto, alle ore 15 a Stamford Bridge, amichevole di lusso contro il Chelsea. Il giorno prima, invece, i rossoneri saranno protagonisti all'Aviva Stadium di Dublino e affronteranno un'altra squadra di Premier League: il neopromosso Leeds. La stagione della squadra di Massimiliano Allegri inizierà il 4 e il 5 luglio con i test. Primi allenamenti previsti per il 7 luglio, giorno della presentazione del nuovo tecnico. Dopo due settimane di sgambate a Milanello, via alla tournée estiva: prima tappa a Singapore il 23 luglio per la partita contro l'Arsenal, mentre il 26 a Hong Hong è in programma un test con il Livepool. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, ufficializzata l'amichevole col Chelsea: tutte le date della nuova stagione

