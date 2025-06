Milan primo affondo per Javi Guerra Ma col Valencia l' ostacolo è una percentuale

Milano si prepara a spingere forte per Javi Guerra, con il Milan determinato a chiudere l’affare. Tuttavia, il Valencia rappresenta un ostacolo, e il Villarreal, con una quota del 25% sulla rivendita dal 2019, rende la trattativa più complessa e costosa. La sfida tra le parti si fa sempre più avvincente, ma quale sarà il passo decisivo per portare il centrocampista spagnolo in rossonero? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

I rossoneri spingono per il centrocampista spagnolo, ma il Villarreal vanta su di lui dal 2019 il 25% sulla rivendita. E la cifra pesa sulla trattativa.

Milan, offerta ufficiale per Javi Guerra: la trattativa entra nel vivo - Il Milan ha fatto il primo passo concreto per assicurarsi Javi Guerra , centrocampista del Valencia nato nel 2003 , considerato uno dei talenti più promettenti della Liga. Secondo informazione.it

