Milan non solo i veterani Javi Guerra e Leoni per il futuro | i loro numeri

Il Milan pensa a Xhaka e Modric, ma osserva con attenzione anche altri due talenti: Leoni e Javi Guerra. Ecco i loro numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, non solo i “veterani”. Javi Guerra e Leoni per il futuro: i loro numeri

In questa notizia si parla di: milan - javi - guerra - leoni

Calciomercato Milan, idea Javi Guerra per il centrocampo di Allegri - Il calciomercato del Milan si infiamma con l’idea di Javi Guerra, giovane talento del Valencia nato nel 2003, pronto a portare freschezza e qualità al centrocampo di Allegri.

Di Marzio, Milan: in caso di addii in difesa le piste da seguire portano a Leoni e Comuzzo. Ecco la prima offerta per Javi Guerra Vai su X

Il Milan punta Javi Guerra Secondo Sky Sport, i rossoneri fanno sul serio per il talento classe 2003 del Valencia. Centrocampista centrale, 36 presenze, 3 gol e 3 assist nell’ultima Liga. Offerta da 16 milioni + 4 di bonus per bruciare la concorrenza, ma il club Vai su Facebook

Calciomercato Milan, offerti 20 milioni al Valencia per Javi Guerra. Per Leoni è derby con l'Inter; Di Marzio: Milan, spunta un nuovo nome per la difesa; Carta Allegri contro carta Chivu: chi può essere decisivo per l'arrivo di Leoni.

Calciomercato Milan, offerti 20 milioni al Valencia per Javi Guerra. Per Leoni è derby con l'Inter - Sta pensando sia alle cessioni sia agli innesti da regalare a Massimiliano Allegri. Riporta msn.com

Milan e Inter si sfidano per Leoni del Parma: il piano di Tare per anticipare Marotta - Il Milan punta a rafforzare la sua difesa con giovani talenti italiani, ma la concorrenza è agguerrita e guarda da vicino anche l'Inter per Giovanni Leoni. Si legge su msn.com