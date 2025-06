Milan Kean e non solo | nuovo attaccante dal Sud America

Il Milan non si ferma e punta con forza a rafforzare il suo reparto offensivo, svelando piani ambiziosi nel mercato sudamericano. Oltre a Moise Kean, i rossoneri potrebbero aggiungere un altro grande nome alle loro fila, alimentando le speranze di tifosi e addetti ai lavori. La situazione in casa Milan è in costante evoluzione, con Allegri che valuta tutte le opzioni per garantire un attacco competitivo e di livello internazionale. Andiamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Il Milan continua a lavorare in maniera importante per l’attacco ed in tal senso arrivano notizie importanti e significative. Oltre a Moise Kean, i rossoneri si stanno muovendo anche per un altro grande attaccante sudamericano. Andiamo a vedere le ultime notizie. Per i rossoneri la situazione in relazione al reparto avanzato è in continuo divenire. A quanto pare, infatti, Massimiliano Allegri, nonostante la presenza di Santiago Gimenez, ha chiesto comunque due attaccanti. In primis un profilo capace di caricarsi la squadra sulle spalle a suon di gol e di sportellate da dare ai difensori. E poi un calciatore esperto, che accetti il ruolo di comprimario e che sappia come fare la differenza quando chiamato in causa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Kean e non solo: nuovo attaccante dal Sud America

