Milan contatti con il Bayer Leverkusen per Xhaka e Thiaw ma non si parla di scambio | le ultime

Il calciomercato si infiamma in casa Milan, con negoziati avanzati con il Bayer Leverkusen per due importanti pedine: Granit Xhaka e Malick Thiaw. Mentre si paventa un possibile scambio, le trattative sembrano delinearsi come operazioni separate, aprendo nuove prospettive per il futuro rossonero. Nei prossimi giorni, i tifosi potranno seguire da vicino sviluppi e aggiornamenti su questa sfida di calciomercato.

Milan, contatti ben avviati con il Bayer Leverkusen per Xhaka, ma non solo: i tedeschi chiedono informazioni su Thiaw Nelle prossime ore i contatti tra Milan e Bayer Leverkusen si intensificheranno, coinvolgendo non solo Granit Xhaka ma anche Malick Thiaw. Come riportato da la Gazzetta dello Sport i due club potrebbero trattare separatamente le operazioni: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, contatti con il Bayer Leverkusen per Xhaka e Thiaw, ma non si parla di scambio: le ultime

In questa notizia si parla di: milan - contatti - bayer - leverkusen

Calciomercato Milan, Reijnders: primi contatti col City. Le ultime - Calciomercato Milan: Tijjani Reijnders, nonostante il recente rinnovo di contratto, potrebbe dire addio ai rossoneri.

Previsti contatti tra il Milan e il Bayer Leverkusen per Granit Xhaka. Vai su Facebook

Secondo @MatteMoretto la prossima settimana sono previsti nuovi contatti per Xhaka, anche con il Bayer Leverkusen, per impostare concretamente il trasferimento del centrocampista svizzero #Milan Vai su X

Il Milan spinge per Xhaka: c'è l'apertura del giocatore, previsti contatti con il Bayer Leverkusen; Milan, primo contatto per Xhaka col Bayer Leverkusen. E Thiaw può diventare un fattore; Il Milan ha deciso: vuole la stella del Bayer Leverkusen. Contatti in corso.

Il Milan punta su Xhaka: la chiave dell’affare può essere Thiaw - Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è uno dei principali obiettivi di Igli Tare per questo calciomerca ... Si legge su msn.com

Calciomercato Milan, offerti 20 milioni al Valencia per Javi Guerra. Per Leoni è derby con l'Inter - Sta pensando sia alle cessioni sia agli innesti da regalare a Massimiliano Allegri. Segnala msn.com