Milan 2 nuovi nomi e pesantissimi | chi può arrivare

Il Milan si prepara a un nuovo ciclo con due pesantissimi colpi di mercato: Granit Xhaka e Luka Modric. I nomi sono caldi e il progetto rossonero si fa sempre più intrigante. Con Allegri pronto a guidare questa rivoluzione, il club punta a rinforzare il centrocampo con profili di altissimo livello. Le trattative sono in pieno fermento e il futuro del Diavolo può riservare sorprese emozionanti. Per scoprire come evolverà questa strategia, restate sintonizzati.

Un nuovo ciclo, quello che si prepara a inaugurare il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo Il Giorno, gli obiettivi per il centrocampo sono Granit Xhaka e Luka Modric. Il secondo svolgerĂ le visite mediche con i rossoneri dopo il Mondiale per Club, il primo è un obiettivo dichiarato della societĂ . Secondo il quotidiano, il mediano svizzero del Bayer Leverkusen avrebbe giĂ dato il proprio consenso, ora resta da definire l’intesa economica tra i due club, con una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro. Non è escluso che nell’operazione possa essere inserito Malick Thiaw, difensore stimato in Germania, soprattutto durante l’era Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, 2 nuovi nomi e pesantissimi: chi può arrivare

In questa notizia si parla di: milan - nomi - pesantissimi - arrivare

Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: i nomi - Il calciomercato del Milan potrebbe subire una rivoluzione se Mike Maignan decidesse di lasciare il club.

Milan, 2 nuovi nomi e pesantissimi: chi può arrivare; Calciomercato Milan – Cardinale fa il terremoto: “Ha deciso! Caccia via pure…”; Milan, gli estremi rimedi di Conceiçao: chi fa fuori subito, due nomi pesantissimi | .it.

Rivoluzione Milan: Ibrahimovic ne caccia 8, nomi pesantissimi. Le foto - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Secondo msn.com

Milan, due carte per arrivare a Zirkzee - L’arrivo di Motta, nel caso, porterebbe anche dei benefici sul mercato: un ipotetico sbarco a Milano potrebbe facilitare un'eventuale assalto a Joshua Zirkzee, uno dei nomi principali segnati ... Lo riporta calciomercato.com