Migranti perché Sea Eye 5 è bloccata a Pozzallo e annuncia un'azione legale contro il fermo amministrativo

La nave Sea Eye 5, impegnata nel soccorso di migranti nel Mediterraneo, si trova bloccata a Pozzallo con un fermo amministrativo che ha suscitato sdegno e preoccupazione. Dopo aver atteso 20 ore lo sbarco di 60 persone, l’ONG annuncia azioni legali contro questa decisione, evidenziando come la criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie continui a ostacolare interventi vitali. La posta in gioco è alta: difendere i diritti umani e contrastare un sistema che mette in pericolo vite innocenti.

Nave Sea Eye 5, dopo aver atteso per 20 ore al largo di Pozzallo l'ok allo sbarco di 60 persone, è stata sottoposta a fermo amministrativo per presunte violazioni delle indicazioni dell'MRCC di Roma. L'Ong ha annunciato che intraprenderĂ un'azione legale. La campagna di criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: seaeye - pozzallo - azione - legale

Il 28 maggio 2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa ha disposto il rinvio a giudizio per l’equipaggio della Mare Jonio, nave umanitaria dell’ONG Mediterranea Saving Humans. L’accusa: favoreggiamento dell’immigrazione clandestin Vai su Facebook

Migranti, perché Sea Eye 5 è bloccata a Pozzallo e annuncia un'azione legale contro il fermo amministrativo; Sea Eye, scatta il blocco della nave: Non rispettati gli ordini | .it.

Migranti, perché Sea Eye 5 è bloccata a Pozzallo e annuncia un’azione legale contro il fermo amministrativo - Nave Sea Eye 5, dopo aver atteso per 20 ore al largo di Pozzallo l'ok allo sbarco di 60 persone, è stata sottoposta a fermo amministrativo per presunte ... fanpage.it scrive

Porto spalancato per la Sea Eye: il maxi sbarco - Intanto, continuano i negoziati, soprattutto con la Libia, per mettere fine alle partenze incontrollate, e spesso mortali, dei migranti verso la Sicilia È Pozzallo, in provincia di Ragusa ... Da ilgiornale.it