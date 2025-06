Migranti la convenzione sulle vittime di tortura è rimasta lettera morta | recepita nel 2017 ma molte Asl non sanno nemmeno che esiste

La Convenzione sulle vittime di tortura del 1984, recepita in Italia nel 2017, rimane purtroppo una carta senza efficacia concreta, spesso ignorata anche dalle ASL. La storia di chi scappa dalla violenza e si trova intrappolato in un incubo di torture e schiavitù ci ricorda quanto sia urgente trasformare le leggi in protezione reale. È ora di fare luce su questa piaga silenziosa e garantire giustizia a chi ne ha più bisogno.

“Quando sono scappato dal mio Paese, il Mali, sono finito in Libia perché mi avevano offerto un lavoro lì. Non avendo alternative, ho accettato. Non avevo capito che in realtà ero stato venduto come schiavo. Una sera due uomini mi hanno chiuso in un posto dove ho visto cose a cui non avrei mai creduto se non le avessi viste con i miei occhi. Le vedevo e pensavo, ‘ecco, la mia vita sta per finire’. E a dire il vero, speravo che mancasse poco alla mia fine perché sentivo di non avere altra via d’uscita”. Moussa è arrivato in Italia nel 2014 e sono ormai diversi anni che ha imparato a raccontare della fuga dal suo Paese in guerra e delle torture subite in Libia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it