Migranti 330 sbarcati a Lampedusa

Si tratta di egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi, palestinesi e somali. Sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, 330 sbarcati a Lampedusa

In questa notizia si parla di: lampedusa - migranti - sbarcati - tratta

Migranti,ancora sbarchi:191 a Lampedusa - A Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti: oggi sono approdati 191 persone, soccorse dalla guardia costiera.

Sbarco a Lampedusa: sessanta migranti soccorsi dalla nave Louise Michel: Nella serata di domanica16 giugno, sessanta migranti sono sbarcati sull’isola di Lampedusa dopo essere stati trasbordati dalla nave della ONG Louise Michel, attiva nel soccorso in Vai su Facebook

Mercantile soccorre un gruppo di migranti, i 26 sbarcati a Lampedusa: "Ci sono anche 5 dispersi" https://ift.tt/hXQO59c https://ift.tt/PrRVeic Vai su X

Ong soccorre gommone carico di migranti: sbarcati in 70 a Lampedusa; Migranti soccorsi a Lampedusa, tre cadaveri, anche due bimbi, sarebbero morti di fame e di sete; Migranti soccorsi e sbarcati a Lampedusa, sul gommone tre cadaveri: due sono bambini.

Migranti: riprendono i viaggi verso Lampedusa, arrivati in 85 - Ventidue migranti, fra cui 2 donne e 7 minori, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barchino di sette metri sul quale viaggiavano è stato agganciato dalla motovedetta V833 della guardia di finanza. Lo riporta ilsicilia.it

Sbarchi a lampedusa crescono in 24 ore: 655 migranti e attività intensa tra motovedette e hotspot - A Lampedusa, in 24 ore, sono sbarcati 655 migranti principalmente dalla Tunisia; hotspot di Contrada Imbriacola sovraffollato e trasferimenti verso Porto Empedocle per gestire l’emergenza nel Mediterr ... Segnala gaeta.it