Migranti 14 sbarchi in 24 ore a Lampedusa | 655 arrivi

Lampedusa, cuore pulsante del Mediterraneo, si trova di nuovo sotto pressione con 14 sbarchi e 655 migranti arrivati in sole 24 ore. La ripresa delle traversate dalla Tunisia ha visto intervenire motovedette della Capitaneria, Guardia di Finanza e Frontex, testimoniando l’intensità dell’emergenza. In questo scenario complesso, le autorità continuano a lavorare senza sosta per garantire sicurezza e solidarietà , ma resta ancora molto da fare per affrontare questa sfida umanitaria.

La ripresa delle traversate anche dalla Tunisia, fino alla tarda serata di lunedì, ha impegnato motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex.

