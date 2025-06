miglior barista podio tutto rosa la corona va a sara zedde

Nel vibrante mondo dell'espresso, un podio tutto rosa illumina la scena: a conquistare il titolo di miglior barista è Sara Zedde del Cafè Martini, con un punteggio sorprendente di 2.351 tagliandi. La sfida, promossa dal Resto del Carlino di Cesena e supportata da Confesercenti Ravenna-Cesena e Estados Café, ha coinvolto appassionati e professionisti, creando un clima di entusiasmo e competizione. Ma chi sono le altre reginette di questa emozionante gara? Scopriamolo insieme!

Un podio tutto al femminile affiora dalla sfida del 'Il miglior barista è.', promossa dal Resto del Carlino di Cesena in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e col sostegno di Estados Cafè. Un tifo unito fino alla fine ha confermato la classifica temporanea dei giorni scorsi e le prime tre 'reginette' sul podio. Al primo posto c'è Sara Zedde del Cafè Martini, che distacca nettamente le avversarie con ben 2.351 tagliandi. In seconda posizione ecco che si attesta Rudy Sherifi del bar della clinica San Lorenzino, votata da 1.294 cesenati. Al terzo posto si colloca Ilaria Ricci della pasticceria Shiva 95 (ex Olivi).