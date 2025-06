Microsoft ha disabilitato lo sblocco con il volto al buio su molti PC Era poco sicuro

Se pensavate che lo sblocco con il volto di Windows Hello fosse una soluzione comoda e immediata, è il momento di ripensarci. Microsoft ha infatti disabilitato questa funzione al buio su molti PC, rinforzando la sicurezza e motivando questa scelta con ragioni di tutela dei dati. Un cambiamento che potrebbe non essere temporaneo: scoprite tutti i dettagli e come adattarvi a questa novità.

Lo sblocco con il volto di Windows Hello non funziona più al buio sulla maggior parte dei PC. Molti pensavano fosse un bug, in realtà Microsoft lo ha disattivato ad aprile per motivi di sicurezza e forse non tornerà più.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Microsoft ha disabilitato lo sblocco con il volto al buio su molti PC. Era poco sicuro

