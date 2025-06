Michele Princigallo è fiduciario Coni per la città di San Severo per il quadriennio olimpico 2025–2028

È con vivo piacere che abbiamo appreso della nomina di Michele Princigallo, fiduciario CONI per San Severo, per il quadriennio olimpico 2025-2028. Questa scelta rafforza l'impegno della città nello sport e nel valorizzare i talenti locali. La fiducia riposta in Princigallo segna un nuovo importante capitolo, promettendo iniziative e progetti entusiasmanti per la comunità sportiva. Un passo avanti verso un futuro ricco di successi e crescita sportiva.

Nelle ultime ore il delegato provinciale del Coni Foggia, Renato Clemente Martino, ha scritto al sindaco di San Severo Lidya Colangelo per comunicare la nomina del Fiduciario del Coni per la Città di San Severo per il quadriennio olimpico 2025 – 2028. "E' con vivo piacere che abbiamo appresso.

IL GIUBILEO DELLO SPORT Il 15 giugno 2025 è stata una giornata speciale per lo sport a San Severo! L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la delegazione locale del CONI e la Chiesa Cattedrale, ha organizzato il GIUBILEO DELLO SPORT, u