Mia figlia vorrebbe fare i balletti davanti allo smartphone | cosa posso fare?

Capisco quanto possa essere difficile gestire queste richieste, soprattutto quando i desideri della bambina sembrano crescere. È importante trovare un equilibrio tra il rispetto delle sue emozioni e la tutela del suo benessere digitale. Creando alternative stimolanti e coinvolgenti, possiamo aiutarla a sviluppare passatempi sani e divertenti senza dipendere dallo smartphone. Ecco alcuni consigli per affrontare questa situazione in modo efficace e positivo.

Salve dottoressa, ho una bimba di sette anni che mi chiede in continuazione il telefono per fare dei balletti davanti alla fotocamera. Penso che stia emulando le sue compagne di classe, alcune delle quali utilizzano ampiamente lo smartphone, cosa che è praticamente vietata a casa mia. Le poche volte che gliene concedo l'utilizzo è sempre sotto mia supervisione. Non so davvero come comportarmi perché le sue richieste stanno diventando molto insistenti. Io tuttavia non penso che sia un'attività adatta a una bimba e preferirei che giocasse in altro modo e con altri giochi. Come posso fare? La ringrazio per la risposta.