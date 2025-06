Mia figlia vorrebbe fare i balletti davanti allo smartphone | cosa posso fare?

Capisco la situazione e l’importanza di trovare un equilibrio tra desiderio di autonomia e regole familiari. È fondamentale stabilire momenti dedicati all’uso dello smartphone, spiegando alla bambina le ragioni delle regole e incoraggiandola a esplorare altre attività creative. Creare un ambiente di fiducia e dialogo può aiutare sua figlia a sviluppare interessi sani e a gestire le sue emozioni. Vediamo come trasformare questa richiesta in un’opportunità di crescita.

Salve dottoressa, ho una bimba di sette anni che mi chiede in continuazione il telefono per fare dei balletti davanti alla fotocamera. Penso che stia emulando le sue compagne di classe, alcune delle quali utilizzano ampiamente lo smartphone, cosa che è praticamente vietata a casa mia. Le poche volte che gliene concedo l'utilizzo è sempre sotto mia supervisione. Non so davvero come comportarmi perché le sue richieste stanno diventando molto insistenti. Io tuttavia non penso che sia un'attività adatta a una bimba e preferirei che giocasse in altro modo e con altri giochi. Come posso fare? La ringrazio per la risposta.