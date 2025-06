Mia figlia annega poliziotto sente le urla e salva bimba di 10 anni | Non la vedevo ma mi sono tuffato

Un gesto di coraggio che ha salvato una vita: Ivan Francescon, poliziotto fuori servizio, ha rischiato tutto per la piccola in difficoltà a Jesolo. La scena, intensa e commovente, ci ricorda quanto il cuore e il sangue freddo possano fare la differenza. La sua prontezza e determinazione sono un esempio di umanità e valore in situazioni di emergenza. Continua a leggere.

Un salvataggio non facile quello avvenuto sulla spiaggia di Jesolo. “Sono andato un paio di volte sott'acqua anche io” ha rivelato Ivan Francescon, poliziotto fuori servizio che si è tuffato verso la piccola riuscendo ad afferrarla prima che la corrente la trascinasse via. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Aiuto! Mia figlia annega!" Ivan Francescon è un poliziotto. Ma soprattutto è un eroe. Era al mare con la sua famiglia. Ha sentito le urla di una madre disperata. Ha visto una testa a pelo d’acqua, le onde alte, la corrente che trascinava una bambina di 10 anni v Vai su Facebook

