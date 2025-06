Mi hanno rubato il telefonino in spiaggia sul lungomare Andrebbero installate cassette per gli oggetti di valore

Domenica pomeriggio mi hanno rubato il telefonino sulla spiaggia della Rotonda Diaz, un episodio che si ripete troppo spesso. È tempo di agire: installare cassette di sicurezza per oggetti di valore potrebbe essere la soluzione semplice ed efficace per tutelare i bagnanti e garantire una vacanza senza pensieri. La prevenzione parte da piccoli gesti che fanno la differenza.

Disavventura per il giornalista napoletano Marco Nota, vittima del furto del telefonino mentre si trovava sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Non è la prima volta che gli accade e ha una proposta per evitare che si possano verificare tali problematiche.

