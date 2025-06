Mi ha fatto perdere follower su Instagram Lascia marito e lo denuncia | Dovevo lavare piatti invece che fare reel

In un mondo in cui i social spesso sembrano più importanti delle relazioni reali, questa storia sorprendente ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra online e offline. Una donna indiana, sacrificando l'amore per la carriera social, ha vissuto conseguenze inaspettate e drastiche. La sua vicenda solleva domande profonde sul valore che attribuiamo alla presenza digitale rispetto alle relazioni autentiche. Continua a leggere e rifletti con noi su questa incredibile storia di priorità e conseguenze.

'Social' batte 'amore' 1-0. In India, una donna indiana ha lasciato il marito e l’ha denunciato perché, costretta a lavare i piatti, ha perso due follower su Instagram. “Niente tempo per i reel”, ha spiegato. Risultato? Matrimonio in frantumi, denuncia ritirata e lui pure disoccupato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: follower - instagram - marito - denuncia

