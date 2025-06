Mi ha costretto a bere acido ma la difesa smonta l' accusa e il giudice assolve l' imputato

Un sorprendente colpo di scena scuote il processo: mentre l'accusa aveva accusato l’operaio di aver subito coercizioni, la difesa smonta ogni accusa, portando alla piena assoluzione del 28enne pakistano. Quel Ferragosto di Monte San Savino, che sembrava destinato a lasciare un segno indelebile, si conclude con un verdetto sorprendente e inatteso. Il caso dimostra ancora una volta quanto la verità possa essere più complessa di quanto si creda.

Sentenza con colpo di scena per il caso dell'operaio dell'autolavaggio di Monte San Savino che nel giorno di Ferragosto rischiò di morire per aver ingerito dell'acido. Secondo il gup l'uomo, un 28enne pakistano, non sarebbe stato obbligato a bere, ma si sarebbe stato vittima di un incidente. Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Mi ha costretto a bere acido", ma la difesa smonta l'accusa e il giudice assolve l'imputato

