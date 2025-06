Mezza Salernitana in ospedale | la B è un caos

Una giornata drammatica per la Salernitana: dopo la sconfitta in trasferta, 21 membri dello staff e calciatori sono finiti in ospedale a causa di intossicazione alimentare. La vicenda si arricchisce di tensioni tra club e hotel, mentre il ritorno in campo resta un’incognita. Un episodio che scuote l’ambiente e mette in discussione la gestione fuori dal campo. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Quattordici tesserati della Salernitana sono stati portati in ospedale in ambulanza all'arrivo in aeroporto dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Diversi membri della squadra - tra giocatori e staff - si sono sentiti male durante il volo: come riporta l'ANSA, si sospe Vai su Facebook

Serie B, Sampdoria-Salernitana: i motivi dell’intossicazione di gruppo e l’accusa granata. Continua il caos intorno al playout - Salernitana: i motivi dell'intossicazione che ha colpito mezza squadra sono sotto indagine, il team campano respinge le accuse e chiede chiarezza ... Come scrive sport.virgilio.it

Caos Salernitana, intossicazione alimentare per giocatori e staff - A oltre un mese dalla fine della stagione regolare di Serie B, la squadra granata ha disputato l’andata del playout salvezza contro la Sampd ... Riporta askanews.it