Se sei residente o visitatore a Napoli, tieni presente che dal 23 giugno al 15 settembre la linea 1 della metropolitana sarà sospesa nella tratta Piscinola-Colli Aminei per lavori di rinnovo. Per minimizzare i disagi, ANM ha predisposto servizi alternativi e orari dedicati. Resta aggiornato per viaggiare senza inconvenienti e scoprire come muoverti efficacemente in città durante questo periodo di interventi straordinari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dal 23 giugno al 15 settembre prossimo è prevista la sospensione del servizio metropolitano di Napoli nella tratta Piscinola-Colli Aminei per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Lo rende noto Anm. Per limitare i disagi sulla mobilità Anm prevede i seguenti servizi: Servizio metropolitano unidirezionale da Piscinola a Colli Aminei dalle 6:00 alle 8:00; Servizio metropolitano unidirezionale da Colli Aminei a Piscinola dalle 21:30 alle 23:30 dalla domenica al giovedì e dalle 0:00 alle 2.00 il venerdì e sabato; Servizio sostitutivo bus dalle ore 6:30 alle 23:30, dal lunedì alla domenica, che collegherà le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone e Policlinico; fermerà unicamente in corrispondenza delle stazioni ed avrà una frequenza di circa 10 minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Metro Napoli linea 1 sospensione servizio 23 giugno-15 settembre

