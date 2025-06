Metrò del Mare | al via dal 1 luglio i collegamenti marittimi

Dal 1° luglio, il Metrò del Mare inizia ufficialmente a navigare, offrendo collegamenti marittimi efficienti e sostenibili. Con un investimento di circa 7 milioni di euro e un impegno di quattro anni, questa innovativa iniziativa promuove la mobilità e valorizza le bellezze costiere campane. Un passo importante per migliorare la qualità della vita e rafforzare il turismo locale, contribuendo a un futuro più verde e connesso.

Al via, dal 1° luglio, il servizio del Metrò sul mare: per un importo di circa 7 milioni di euro, dunque, saranno garantiti i collegamenti marittimi per i prossimi 4 anni, come previsto dal bando studiato dall'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti, contando sul finanziamento della.

Metrò del Mare: pubblicato il bando, collegamenti marittimi potenziati - Scopri il nuovo bando pubblicato dalla Regione Campania, tramite Acamir, per il potenziamento dei collegamenti marittimi dal 2025 al 2028, con servizi estivi da giugno a settembre.

