Meteo Toscana la parentesi di pioggia e fresco dura poco La temperatura torna presto a salire

Il sole tornerà presto a splendere sulla Toscana, dissolvendo la parentesi di pioggia e fresco che ha temporaneamente interrotto le giornate estive. Con il minimo in quota in rapido spostamento verso Sud, le condizioni meteorologiche miglioreranno rapidamente, portando calore e stabilità nella regione. Le prossime ore saranno cruciali per assistere a un graduale ritorno al sereno, preparandoci a godere di un’estate più intensa e soleggiata.

Firenze, 17 giugno 2025 – La parentesi di fresco e pioggia che ha portato sollievo in Toscana dura poco. “Il minimo in quota attualmente centrato sulla Toscana – spiega il Lamma – tenderà a portarsi verso Sud nelle prossime ore. I temporali e le piogge che stanno interessando alte Marche, Romagna e Toscana orientale si sposteranno verso le regioni centrali. Mercoledì, instabile sul Sud peninsulare, tra Lazio e Abruzzo e sulla Sicilia con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Deciso miglioramento al Nord e sulla nostra regione con temperature massime in aumento, ma con tassi di umidità bassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, la parentesi di pioggia e fresco dura poco. La temperatura torna presto a salire

In questa notizia si parla di: toscana - parentesi - pioggia - fresco

Meteo Toscana, la parentesi di pioggia e fresco dura poco. La temperatura torna presto a salire; METEO: ROMA, tutto il Lazio e Toscana al FRESCO e PIOGGIA il Primo Maggio, solo 14°C di giorno.

Toscana, torna il maltempo: dopo una parentesi di sole, pioggia in arrivo da stanotte - Firenze, 12 aprile 2025 – Dopo giornate di tempo stabile e primaverile, la Toscana si prepara a un nuovo ... Scrive lanazione.it

Ancora freddo, pioggia e neve. Meteo Toscana, la parentesi invernale prosegue. Le previsioni - Questo clima fresco e relativamente instabile durerà quantomeno fino al 25 aprile ... Riporta lanazione.it