Meteo temperature in crollo | arrivano temporali grandine e vento forte

uno scenario meteorologico che promette emozioni forti e cambiamenti drastici. La tradizione italiana del bel tempo si prende una pausa, lasciando spazio a un clima imprevedibile che richiede attenzione e preparazione. Prepariamoci a vivere questa fluttuazione climatica, perché la natura ci sorprende sempre, anche quando meno ce lo aspettiamo.

La prima ondata di caldo del 2025 sembra già arrivata al capolinea. Dopo giorni di afa e temperature ben oltre la media stagionale, una piccola goccia fredda in arrivo dal Nord Europa si prepara a scivolare lungo lo Stivale, portando con sé instabilità atmosferica, un calo termico significativo e fenomeni meteo intensi. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mix tra sole, temporali improvvisi, raffiche di vento e grandinate, con un’Italia letteralmente spaccata in due. Leggi anche: Italia, violenta grandinata spazza via tutto: macchine distrutte, danni pesantissimi Leggi anche: Le spiagge italiane invase da piccoli dischetti neri: di cosa si tratterebbe Mercoledì 18 giugno: piogge, grandine e vento su buona parte del Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it