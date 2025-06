Meteo Sicilia l' estate comincia con piogge e temperature in calo

Sicilia, segnando l’inizio dell’estate con un clamoroso cambio di stagione: piogge e temperature in calo. Un vortice depressionario sta indebolendo l’anticiclone subtropicale che ha portato caldo intenso e cieli soleggiati. Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, questa instabilità si sposterà verso sud, portando novità nel clima della regione. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà il tempo nei prossimi giorni.

Un piccolo vortice depressionario sta indebolendo l'anticiclone subtropicale responsabile del caldo intenso degli ultimi giorni. Sono le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. "Nel corso della settimana, questo nucleo instabile scivolerà verso sud fino a raggiungere la.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Raggiunti poco fa i primi 40°C dell'estate italiana a Lentini, nella Sicilia orientale. Vai su Facebook

