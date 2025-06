Meteo | Previsioni per mercoledì 18 giugno

Preparati a goderti una giornata di sole splendente in tutta Modena, con temperature piacevoli e assenza di pioggia. La previsione per il 18 giugno promette cieli sereni e un clima ideale per uscire e vivere all'aperto. Con massime di 30°C e venti moderati da Ovest, sarà una giornata perfetta per scoprire le bellezze della città o rilassarti nel verde. Non perdere l'occasione di abbracciare questa giornata di estate!

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4301m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per mercoledì 18 giugno

