Meteo le previsioni in Campania per martedì 17 giugno 2025

Scopri le previsioni meteo in Campania per martedì 17 giugno 2025 e pianifica al meglio la tua giornata. Tra nubi sparse e schiarite, il tempo si manterrà abbastanza stabile, con qualche fenomeno piovoso limitato a soli 3mm. Le temperature si aggireranno tra i 18°C e i 29°C, con venti moderati al mattino. Ecco cosa aspettarsi e come prepararsi per una giornata all'insegna del bel tempo e delle emozioni campane.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 17 giugno 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3693m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

