Meteo il caldo concede una tregua | attesi temporali e un deciso calo delle temperature

meteo il caldo concede una tregua, portando con sé temporali e un netto calo delle temperature. Un vortice depressionario sta indebolendo l’anticiclone responsabile dell’ondata di caldo, e nel corso della settimana si sposterà verso sud, coinvolgendo la Sicilia con rovesci e temporali già dal pomeriggio di domani. Preparatevi a un cambiamento climatico che segnerà una pausa fresca e imprevedibile, offrendo sollievo e nuovi scenari meteorologici.

Un piccolo vortice depressionario sta indebolendo l'anticiclone subtropicale responsabile del caldo intenso degli ultimi giorni. Nel corso della settimana, questo nucleo instabile scivolerà verso sud fino a raggiungere la Sicilia, attivando rovesci e temporali già dal pomeriggio di domani, in.

