Meteo-Giuliacci valanga di pioggia in arrivo | per chi salta il weekend

Preparati a un weekend all’insegna di cambiamenti climatici: le correnti atlantiche fresche porteranno instabilità e piogge diffuse in tutta Italia. Temporali e acquazzoni interesseranno diverse regioni, con temperature nella norma e niente ondate di caldo. Ma quali zone saranno più colpite? Secondo meteogiuliacci.it, martedì 17 giugno il cielo sarà variabile, ma alcune aree potrebbero dover affrontare improvvisi rovesci e temporali, rendendo il meteo del periodo tutto da scoprire.

Le correnti atlantiche fresche e instabili che hanno raggiunto l'Italia influenzeranno il meteo per diversi giorni, segnando la prima parte della settimana. Il clima sarà caratterizzato da acquazzoni, temporali e temperature vicine alla media stagionale, senza eccessi di caldo. Ma quali regioni saranno più colpite dai temporali nei prossimi giorni? Secondo le previsioni di meteogiuliacci.it per martedì 17 giugno, il cielo sarà variabile, con nubi alternate a schiarite. Durante la giornata, rovesci e temporali interesseranno Emilia, Romagna, le regioni centrali, Puglia, Appennino Campano, Basilicata e le aree montuose di Calabria e Sicilia.

