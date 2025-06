Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Scopri le previsioni meteo affidabili della Protezione Civile per mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, aggiornate al 17 giugno. Un vortice depressionario sta interessando la regione, portando possibili fenomeni intensi e condizioni variabili. Rimanere informati è fondamentale per pianificare al meglio le proprie giornate. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare serenamente il tempo che farà.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario sta interessando la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

