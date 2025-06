Meteo a Ravenna in 12 ore caduta il doppio della pioggia di un mese

A Ravenna, in appena 12 ore, si è verificata una precipitazione record, superando di gran lunga la media mensile di giugno. Con 110 millimetri di pioggia caduti in poche ore—più del doppio rispetto a un intero mese—la situazione meteorologica ha sorpreso tutti, lasciando presagire possibili disagi e richieste di attenzione. È un fenomeno che evidenzia come il clima stia rapidamente cambiando, portando sfide impreviste per la regione e i suoi abitanti.

Ravenna e provincia, 17 giugno 2025 – A Ravenna dalla mezzanotte fino alla mattinata da oggi (martedì), sono caduti 92 millimetri di pioggia che, associati ai circa 20 millimetri di ieri, portano complessivamente a 110 millimetri. Considerando che in quella zona la media trentennale (1990-2020) delle precipitazioni dell'intero mese di giugno è di circa 50 millimetri, significa che in sole 12 ore si è più che raddoppiato il quantitativo mensile medio. Precipitazioni importanti anche a Porto Corsini (115 mm tra ieri e oggi) e a Cervia (complessivamente 80 mm tra lunedì e oggi)". Così il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli traccia un bilancio del maltempo ( video ) che, dopo diversi giorni caratterizzati da cieli sgombri da nubi, afa e temperature decisamente sopra la media del periodo, tra ieri e questa mattina hanno interessato la provincia di Ravenna.

Pioggia battente e +18 gradi sulla riviera romagnola: qui siamo a Lido di Dante. Tanta pioggia caduta in questa zona, ben 88 mm a Porto Corsini e 83 mm a Ravenna.

