Messaggio da Whatsapp | Aggiungi la tua e-mail per una maggiore sicurezza

Aggiungi la tua e-mail per una maggiore sicurezza del tuo account WhatsApp. In questo modo, potrai recuperare facilmente l’accesso in caso di smarrimento del numero o dimenticanza del PIN in due passaggi. Proteggi i tuoi dati e semplifica la gestione della tua privacy: aggiorna subito le tue impostazioni seguendo le istruzioni all’interno dell’app!

WhatsApp ha avviato una nuova campagna informativa tramite notifiche dirette all'interno dell'app, invitando gli utenti ad aggiungere un indirizzo e-mail al proprio account. L'obiettivo è aumentare la sicurezza e semplificare il processo di recupero dell'account in caso di smarrimento del numero o di dimenticanza del PIN della verifica in due passaggi. Il messaggio, inviato direttamente da WhatsApp, recita: "Aggiungi la tua e-mail per una maggiore sicurezza. Rendiamo il tuo account ancora più sicuro. Se non riesci più ad accedere, per poterlo fare nuovamente in modo semplice e sicuro aggiungi e verifica il tuo indirizzo e-mail.

Cosa vuol dire il nuovo messaggio arrivato a tutti da WhatsApp: “Aggiungi la tua mail” - Hai ricevuto un messaggio da WhatsApp che ti invita ad aggiungere una mail di sicurezza al tuo account? Questa funzione rafforza la protezione dei tuoi dati e ti permette di recuperare l’accesso in modo più semplice.

