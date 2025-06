Mesoraca rende omaggio al vicebrigadiere Antonio Brizzi | salvò una donna da un incendio a Parma

Mesoraca rende omaggio al vicebrigadiere Antonio Brizzi, eroe che, a oltre mille chilometri da casa, ha salvato una donna da un incendio a Parma. Un gesto di straordinario coraggio e altruismo che oggi unisce l’intera comunità nel profondo senso di orgoglio e gratitudine. Il Comune ha conferito un pubblico encomio al giovane carabiniere, simbolo di integrità e dedizione, dimostrando che anche nei momenti più difficili, il vero valore si manifesta con azioni come questa.

Un gesto di straordinario coraggio e altruismo compiuto a oltre mille chilometri da casa, ma che oggi unisce un'intera comunità nell'orgoglio e nella riconoscenza. Il Comune di Mesoraca ha conferito un pubblico encomio al vicebrigadiere Antonio Brizzi, 34 anni, originario del paese, per l'eroico salvataggio compiuto a Parma, dove presta servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri. Il militare, senza esitazione e a rischio della propria vita, ha tratto in salvo una donna intrappolata in un appartamento avvolto dalle fiamme. Un intervento che poteva costargli caro, ma che ha messo in luce lo straordinario senso del dovere che lo anima.