Merenda nell' oliveta a Calci

Immergiti nella magia dell’oliveta a Calci, dove tradizione e natura si incontrano per celebrare la rinascita dell’olio e dei valori di pace. Con l’edizione 2025 della "Merenda nell’Oliveta," promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, il tema "L’olio che unisce" ci invita a riscoprire il simbolo di pace e unità racchiuso in ogni goccia. Un’occasione unica per gustare, condividere e meditare tra ulivi secolari e panorami incantati.

Torna l'edizione 2025 della "Merenda nell'Oliveta" promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Il tema di quest'anno è "L'olio che unisce - l'olivo simbolo di pace". Calci ed il Monte Pisano, nella storia, hanno rappresentato luoghi di raccoglimento e di preghiera e di pace; lo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Merenda nell'oliveta a Calci

