Merckx | Ho rischiato di morire ma Dio mi ha preso per i capelli A cena? Col Papa mai con Trump

Merckx, leggenda del ciclismo, rivela le sue sfide e i momenti più intensi della sua vita: dalla prima bici comprata con le mance alle emozioni di quando Dio gli ha preso per i capelli a cena col Papa. Tra aneddoti di grandi vittorie e delusioni, scopri come il suo spirito indomabile lo ha portato a sfidare anche i sogni più ardui. Un viaggio tra passione, fede e coraggio che lascia il segno.

A casa del Cannibale, che si apre alla Gazzetta: "La prima bici comprata con le mance, i soldi offerti per perdere il Giro, l'incidente con la moto e il coma. Armstrong mi ha deluso, Pantani il più grande scalatore di sempre, Pogacar non ha i rivali che avevo io. Se non fossi andato in bici avrei giocato nell'Anderlecht". 🔗 Leggi su Gazzetta.it