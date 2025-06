Merckx | Deluso da Armstrong ho ammirato Pantani Pogacar invece

In un viaggio tra passato e presente, Eddy Merckx rivela il suo pensiero su icone indimenticabili del ciclismo. Dal disappunto per Armstrong alla stima per Pantani e Pogacar, il Cannibale svela emozioni e opinioni esclusive. Scopri come il campione belga, in occasione del suo 80esimo compleanno, ci offre uno sguardo intimo e appassionato sulle leggende che hanno segnato la storia della bicicletta. Non perdere l’intervista completa!

Un estratto della nostra intervista ( dalla 18.30 sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport ) a Eddy Mercxk, che in occasione del suo 80esimo compleanno ci ha aperto le porte di casa sua. Ecco cosa pensa di Lance Armstrong, Marco Pantani e Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Merckx: "Deluso da Armstrong, ho ammirato Pantani, Pogacar invece..."

