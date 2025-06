Mercato Saraceno si anima con un' estate di teatro musica e tradizione

L’estate a Mercato Saraceno si accende di magia, arte e tradizione, con una rassegna che coinvolge tutta la comunità e trasforma ogni angolo del territorio in un vero palcoscenico naturale. Da fine maggio all’8 settembre, uno spettacolo di musica, teatro e cultura anima le serate, rendendo questa stagione un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile nel cuore della Romagna!

Mercato Saraceno presenta per l'estate una rassegna ricca e diffusa, che da fine maggio fino all’8 settembre trasforma l’intero territorio comunale in un palcoscenico all’aperto. Il cartellone, promosso dal Comune di Mercato Saraceno in collaborazione con numerose Pro Loco e associazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it