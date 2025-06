Mercato Napoli in attacco passi avanti per Lucca

Il mercato del Napoli si accende con passi decisi in attacco, grazie ai progressi per Lucca, un'operazione strategica che potrebbe rafforzare ulteriormente l’arsenale offensivo. Con quattro competizioni da affrontare, il club partenopeo non lascia nulla al caso: ogni mossa mira a consolidare la rosa e mantenere alta la competitività. Il futuro azzurro si dipinge di ambizione e progettualità, puntando a confermarsi ai vertici del calcio europeo.

Napoli, 17 giugno 2025 - Quattro competizioni da disputare con il piede fisso sull'acceleratore, provando a raccogliere il più possibile per confermarsi a livelli altissimi, richiedono una rosa lunga e profonda in ogni reparto. Non a caso, la prima pennellata del mercato del Napoli ha dipinto l'acquisto di Luca Marianucci, la terza, forse addirittura quarta scelta di una difesa non a caso ora a caccia di un titolare aggiunto (il prescelto, almeno nelle preferenze del quartier generale di Castel Volturno, sembra Trevoh Chalobah del Chelsea ). Naturalmente Kevin De Bruyne va già ascritto di diritto ai titolari di Antonio Conte, che comunque dovrà dosarne le energie psicofisiche dopo anni non semplicissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Napoli, in attacco passi avanti per Lucca

