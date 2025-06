Mercato Napoli idea inedita per la mediana | sorpresa dalla Serie A

Il Napoli non si ferma e stupisce ancora: dopo aver puntato grandi nomi come De Bruyne e Marianucci, il mercato azzurro si apre a un’idea inedita per la mediana, sorprendendo la Serie A. Con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato a cercare profili perfetti per le esigenze di Antonio Conte, le trattative tra sogno e realtà sono già calde. Una strategia ambiziosa che potrebbe cambiare le sorti dei partenopei.

Dopo De Bruyne e Marianucci, gli azzurri vogliono continuare a rinforzarsi: contatti per un centrocampista della Serie A. Napoli attivissimo sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è sempre al lavoro per individuare profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte. Tante le trattative avviate dal ds e alcune di esse anche concrete: da Sancho a Ndoye passando per Nunez, il mercato degli azzurri si preannuncia di alto livello. Nelle ultime ore la dirigenza partenopea avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la mediana di Conte: nell’ultima stagione è stato uno dei centrocampisti migliori in Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, idea inedita per la mediana: sorpresa dalla Serie A

