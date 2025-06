Mercato Lazio il centravanti biancoceleste lascia il club? Le ultimissime sulla cessione dell’attaccante

Il mercato della Lazio si infiamma: il centravanti biancoceleste Tchaouna potrebbe presto lasciare il club, aprendo le porte a nuove opportunità e rinforzi. Con un’operazione che ha già attirato l’attenzione dei tifosi, questa cessione rappresenta un punto di svolta nella strategia di mercato di Formello. Resta da scoprire quali saranno gli sviluppi e come questa decisione influenzerà il futuro della squadra.

